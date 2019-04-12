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Bilim Teknoloji

Geleceğin teknolojileri Çin'de görücüye çıkıyor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, "Tamamen Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya" sloganıyla 16-18 Nisan'da Shenzhen'de teknoloji zirvesi düzenleyecek.

Sefa Şengül   | 12.04.2019
Geleceğin teknolojileri Çin'de görücüye çıkıyor

Ankara

Çinli teknoloji şirketi Huawei, "Tamamen Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya" sloganıyla 16-18 Nisan'da Shenzhen'de teknoloji zirvesi düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iletişim teknolojilerinin dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara tanıtılacağı zirve, bu yıl "Tamamen Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya" sloganıyla gerçekleştirilecek.

"Huawei Analyze Summit 2019", Çin'in Shenzhen kentinde 16 Nisan'da kapılarını açacak ve 18 Nisan'da sona erecek.

Zirvede Huawei'nin üst düzey yöneticileri, şirketin birçok alanda hayata geçirdiği teknolojilere ilişkin bilgi verecek. Katılımcıların uygulamalı deneyim alanlarına özel ziyaretler gerçekleştireceği zirvede, 5G'den kişiselleştirilmiş teknolojilere kadar gelecek dönemin önemli konuları ele alınacak.

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