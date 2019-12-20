Euro
6.57
Dolar
5.92
BIST 100
111,087.00
Altın
1,478.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon avro para cezası kesti.

Yusuf Özcan   | 20.12.2019
Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası

Paris

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.

Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?

Benzer haberler

Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası

Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası

Google rekabet ihlalleri nedeniyle milyar avroluk ceza ödedi

Fransa'da bir polise daha sarı yelekliye şiddetten ceza

Fransa’da emeklilik reformu protestosu için yeni eylem çağrısı

Fransa’da emeklilik reformu protestosu için yeni eylem çağrısı

Fransa'da polise ilk kez sarı yelekliye şiddetten hapis cezası

Fransa'da polise ilk kez sarı yelekliye şiddetten hapis cezası
Google'ın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

Google'ın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak