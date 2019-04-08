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Facebook reklamları artık vergiye tabi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, işletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir vergi numarası sağlamamış olan reklam verenlerden, bu hizmet için yüzde 18 KDV alınacağını duyurdu.

Arife Yıldız Ünal   | 08.04.2019
Facebook reklamları artık vergiye tabi

Ankara

Facebook'un internet sayfasında yer alan açıklamada, 1 Nisan 2019'dan itibaren, Türkiye'de vergi kanunlarında yakın zamanda yapılan değişiklik nedeniyle, şirketin artık Türkiye'de yerleşik olmayan kurum olarak KDV'ye tabi olacağı belirtildi. Açıklamada, "İşletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir Türkiye KDV numarası sağlamamış tüm reklam verenlerden, Facebook Ireland Ltd.'dan satın alınan reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

"KDV, reklamlarınız için sizden alınan her ücrete dahil edilir"

Reklam vermek isteyenlerden "hesap ayarlarını güncellemeleri ve vergi numaralarını eklemeleri" istenilen açıklamada, "Reklam veren, KDV numarasını vererek Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9. maddesi kapsamında KDV beyanında bulunacağını onaylar. KDV numaranızı vermezseniz, size sunulan tüm reklam hizmetlerinden yüzde 18 KDV alınır. KDV, reklamlarınız için sizden alınan her ücrete dahil edilir. Facebook reklamlarınızın ödemesini manuel bir ödeme yöntemi ile yapıyorsanız, reklam hesabınıza para sağladığınızda KDV uygulanır." uyarısına yer verildi.

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