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Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.

Dildar Baykan, Muhammet Emin Horuz   | 11.07.2019
Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı

New York

"downdetector.com" adlı internet sitesinden alınan bilgiye göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğünü belirtti.

Twitter'ın da siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarına, "Teknik bir sorun yaşanıyor" uyarısı verdiği görüldü.

Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Twitter açıklaması 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.

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