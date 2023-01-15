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Teknoloji

Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı

Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 15.01.2023
Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün olduğu 14 uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi oldu.

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