Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı
Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Pekin
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün olduğu 14 uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.