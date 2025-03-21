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Teknoloji

Çin, CERES-1 roketiyle 6 uydu fırlattı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 6 uyduyu uzaya yolladı.

Emre Aytekin  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Çin, CERES-1 roketiyle 6 uydu fırlattı

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yünyao-1 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 uyduları, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, CERES-1 roketiyle yapılan 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

CERES-1 ile bugüne kadar 77 uydu yörüngeye taşındı.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

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