ChatGPT'nin yeni özelliğiyle dil öğrenimi kolaylaşıyor
Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği sesli asistan sayesinde kullanıcılar, birçok dilde yabancı dil pratiği yapabiliyor ya da yeni bir dil öğrenebiliyor.
İstanbul
Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor. ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.
Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.
Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.
AA muhabirleri de ChatGPT'nin yeni sesli asistanı ile nasıl dil öğrenilebileceğini bir video çalışması ile gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.