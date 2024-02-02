Astronot Gezeravcı: Bitki deneyleri, dünyanın güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin, dünyanın sınırsız güzelliklerinin anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etti.
Ankara
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uyguladığı deneylere ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.
Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor.— Alper Gezeravcı (@TURKastro) February 2, 2024
Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor
Attığımız her bir adım Dünya’mızın geleceği için. 🌍🌿🔬 pic.twitter.com/PdtL4BbuL5
Gezeravcı, şunları kaydetti:
"Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.