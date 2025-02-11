BTK'de "Güvenli İnternet Günü" etkinliği düzenlendi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, modern insanın artık dijitalleşmiş güvenlik sorunlarıyla sınanmadığını söyledi.
Ankara
BTK Konferans Salonu'nda "Güvenli İnternet Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Karagözoğlu, etkinliğin ortaya çıkışında yaptığı konuşmada, güvende hissetmediğinin insanın varoluşundan beri değişmeyen ve temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade ederek, "Modern insanın en fazla hemhal olduğu alanda yani dijital güvenlik sorunlarıyla sınanıyor." dedi.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, son yüzyılda, çok büyük değişimlerin kapılarını araladığını belirten Karagözoğlu, internetin, her yerde insanların rahatça içerik üretebildiği, bunun da ötesinde dünyanın herhangi bir olayda yaşanan gelişmelere anında tanıklık edebildiği, dünyanın öbür ucundaki insanlar saniyeler içinde haberleşebildiği bir mecra haline geldiğini anlattı.
Karagözoğlu, internet özelliklerinin kolaylıkla ulaşılabildiğini dile getirerek, birçok internet kullanıcısının, kişisel verilerinin değerini ve bunların koruma ayrıntılarını derinlemesine gizlediğini, bu nedenle hiçbir zaman tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.
"İnternetin sunduğu fırsatlar konusunda genişleme seçenekleri hedeflerimiz arasında"
Siber zorbalık konusuna da değinen Karagözoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kullanılanların interneti güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Kurumumuzun ekonomik Güvenli İnternet Merkezi ile internetin sadece zararlı olanları değil, sunulan olanaklar konusunda da çocuk, genç ve ailelerimizin faaliyetlerini artırmayı hedefleyenlerimiz arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Karagözoğlu, 14 yıllık bilinçlendirme, yardım ve raporla etkin bir şekilde sürdürülen Güvenli İnternet Hizmeti'nin 52 milyon kullanıcıyı aşmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Biz bu yola 7'den 70'e, yakın uzak demeden paramızın her ferdini, dijital çalışmayı desteklemeyle çıktık. diye konuştu.
İnternet Yardım Merkezi ile internet ortamında, güvenli ve etkin kullanım kapsamındaki kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlar için çözüm önerileri sunduklarını belirten Karagözoğlu, "ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı ile dijital ortamda yaşanan sorunları, hızlı ve alternatif bir çözüme kavuşturuyoruz." dedi.
"Güvenli İnternet Günü küresel anlamda dönüştürülür"
BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün de Güvenli İnternet Günü'nün ilk olarak 2004'te Avrupa'da organize edildiğini ve küresel bir hareketle dönüştüğünü söyledi.
Çevrim içi güvenlik, siber zorbalık, veri güvenliği ve dijital dünyada saklanan bireylerin çözümleri gibi hayati konuların Güvenli İnternet Günü kapsamında dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde konuşulduğunu dile getiren Gün, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabileceği olumsuzluklar en aza indirmenin yolu da yine aileden geçiyor. Bunlar güvenli bir ortam sunmak, hangi içeriklere maruz kalanlarını bilmek, kontrol altında tutmak ve dijitalleşmiş tehlikelere karşı bilinçli olduklarınız. Böylece, daha güvenli ve güvenli bir dijital ekosistemi hep beraber inşa edebiliriz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, ebeveynlerin sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının nasıl yapılacağını çocuklarına öğretmeleri gerektiğini belirterek, "İnternet kullanımını yakından takip etmeli, yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlamalıyız." dedi.
Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, 11 Şubat'ın "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" olduğunu da ifade ederek, bilime katkı sunan, azim ve kararlılıkla çalışan tüm kadınların ve kız çocuklarının bu anlamlı günlerini kutladı.
İnternetin 40 yaş ve üzerindeki bireyler için büyük bir mucize olduğunu, Z kuşağı ve sonraki jenerasyonlar içinse hayatın ayrılmaz parçası haline geldiğini bildiren Sayan, internet söz konusu olduğunda güvenlik konusunun "kırmızı çizgi" haline geldiğini söyledi.
Sayan, dünyadaki internet kullanıcılarının çok ciddi bir veri kaynağı olmalarına karşın çoğunun bunun farkında olmadıklarına dikkati çekerek, "Her internet kullanıcısı internette anbean dijital bir ayak izi bırakıyor. Aslında internette kendinize ait verileri paylaşırken oldukça cimri olmanız gerekiyor. Bunlar kişisel bilgiler." diye konuştu.
"Ailelerin bilinçli olması gerekir"
Bazen daha temiz internet kullanımı adına attıkları adımların yanlış değerlendirildiğini dile getiren Sayan, şunları kaydetti:
"Biz arka planda çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın haklarını, bilgilerini ve güvenliğini korumak için bir adım atıyoruz fakat bu kamuoyuna 'yasaklandı' başlığıyla yansıtılınca işin rengi değişiyor aramız şekerrenk oluyor gençlerle. Artık internet ortamları, bir infodemiye sahne oluyor maalesef. Fırsatlar ve riskler, pozitif ve negatif içerikler amansızca çarpışıyor. Bu noktada devreye girmek de bize düşüyor. Ben, bakan yardımcısı olarak, bu savaşı pozitif içeriklerin kazanması için elimizden geleni yaptığımıza dair güvence veriyorum."
Sayan, çocukların internet dünyasında güvende olabilmeleri için öncelikle ailelerin bilinçli olmaları gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:
"Ebeveynler olarak çocuklarımıza sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarları yapmayı öğretmeliyiz. İnternet kullanımını yakından takip etmeli, yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlamalıyız. Onların ekran süresini kontrol altında tutmalı ve günlük ekran süresi belirlemeliyiz. Bilgisayar, tablet ve telefonlarında Güvenli İnternet Hizmeti gibi ebeveyn kontrolü sağlayan güvenlik yazılımlarını etkinleştirmeliyiz. Açık ve güvenilir bir iletişim kurarak siber zorbalık, kişisel verilerin güvenliği ve dijital bağımlılık gibi riskler konusunda onları bilinçlendirmeliyiz. İnternetin sınırsız bilgi kaynağı olduğunu ancak her bilginin doğru olmadığını anlatmalıyız. Unutmayalım ki çocuklarımız dijital dünyada karşılaştıkları her bilgiye inanmak yerine sorgulamayı da bizlerden öğrenecekler."
İnternette paylaşılan içeriğin, silinse bile, kalıcı olabileceğini vurgulayan Sayan, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya hesaplarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görmesine izin vermelisiniz. İnternette her gördüğünüz bilgiye inanmamalı, güvenilir kaynakları kontrol etmelisiniz. Bilinmeyen linklere ve mesajlara tıklamamalı, kaynağını araştırmalısınız. Siber zorbalığa maruz kalırsanız ya da tanık olursanız mutlaka güvendiğiniz bir yetişkine bildirmelisiniz. Zorbalığa uğrayan arkadaşınız varsa destek olmalı, yalnız bırakmamalısınız. Teknolojiyi bilinçli kullanmalı, sosyal hayatınızı da ihmal etmemelisiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.