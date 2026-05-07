Baykar, SAHA 2026'da birçok anlaşma imzaladı Baykar'ın anlaşma imzaladığı şirketler arasında MKE, Aksa İleri Kompozit, TEI, ASELSAN, ROKETSAN ve EDGE Group yer alıyor.

Baykar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda birçok stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri çeşitli anlaşmalar imzalıyor.

Bu kapsamda Baykar, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile İHA Harp Başlığı ve Tapa Geliştirme-Tedarik Anlaşması imzaladı. İmza törenine Baykar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Köseoğlu ve MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik katıldı.

Baykar ayrıca Aksa İleri Kompozit ile Bayraktar AKINCI, KIZILELMA, TB2, TB3, K2 Platformlarında kullanılan kompozit projeleri stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Törende Mustafa Köseoğlu ve Aksa İleri Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak yer aldı.

Bir diğer anlaşma Baykar ile TEI arasında yapıldı. Anlaşma Bayraktar TB3 platformunda kullanılan TEI-PD200 motor tedariki stratejik işbirliğini kapsıyor.

Baykar ve ASELSAN arasında imzalanan anlaşma ise Bayraktar TB2, TB3, AKINCI, KIZILELMA platformlarında kullanılan radar, mühimmat, IFF sorgulayıcı, kamera, uydu haberleşme ve telsiz sistemleri projelerine dair stratejik işbirliğini içeriyor.

Anlaşmanın törenine Mustafa Köseoğlu ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı katıldı.

ROKETSAN'la da işbirliği anlaşması imzalayan Baykar, Bayraktar TB2, AKINCI, KIZILELMA, SİVRİSİNEK, KEMANKEŞ, TB3 platformlarında kullanılan mühimmat ve ekipmanları projelerinde ROKETSAN'la stratejik işbirliğine gitti.

Anlaşma Mustafa Köseoğlu ve ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Güneri tarafından imzalandı.

Baykar ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile de uluslararası işbirliğine ilişkin çerçeve anlaşması imzaladı.