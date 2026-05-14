Başkentte TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

"TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 19 proje sergilendi.

Uzay teknolojileri başta olmak üzere fen bilimleri, inceleme projeleri, bilişim teknolojileri ve yazılım alanında hazırlanan projelerin yer aldığı fuarda, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle geliştirdiği çalışmalar da sergilendi.

Fotoğraf : Zeynep Taşcıoğlu/AA

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan fen bilimleri öğretmeni ve fuarın yürütücüsü Serhat Akalın, projede 8 öğretmenin danışmanlığında 55 öğrencinin görev aldığını belirterek, öğrencilerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirdiğini söyledi.

Akalın, projelerin yaklaşık 4-5 aylık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını, bu süreçte öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını hayata geçirdiğini dile getirdi.

Fotoğraf : Zeynep Taşcıoğlu/AA

Fuarın temel amacının öğrencilerin sunum yapma becerilerini geliştirmek ve bilimsel düşünme yetilerini güçlendirmek olduğunu aktaran Akalın, "Çocukların yalnızca tek bir alana değil, fen, mühendislik, teknoloji ve sanat gibi farklı alanları bir arada kullanarak çalışmalar yapmasını hedefledik." dedi.

Fotoğraf : Zeynep Taşcıoğlu/AA

Akalın, proje sürecinin öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin, "Çocukların öğrendiklerini uygulayarak hayata geçirmesini istedik. Projelerini yaparken başarısız olduklarında sorunlarına çözüm bulabilmeleri için çok yönlü düşünmelerini amaçladık. Bu süreçte öğrenciler yaratıcılıklarını ortaya koydu ve velilerden olumlu dönüşler aldık. Daha önce ekran süresi uzun olan öğrencilerin projelerine vakit ayırdığını gördük. Projemiz çocukların ekran dışında da keyifli ve verimli vakit geçirebildiğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Zeynep Taşcıoğlu/AA

Bilim fuarında ayrıca öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı proje ve performans çalışmaları sergilenirken, "Hayalimdeki bilim insanı" temalı resim sergisi de açıldı.

Yarın sona erecek fuara, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Demir, TÜBİTAK yetkilileri ile veliler katıldı.

