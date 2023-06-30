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Teknoloji

Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri, geçen yıl ocak ayından bu yana ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Dilara Zengin Okay  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı

Washington

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple'ın hisse değeri, bugün yüzde 1'in üzerinde artarak 193,15 dolara kadar yükseldi.

Böylece dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri 3,03 trilyon doları buldu.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

Şirketin piyasa değeri ilk olarak Ocak 2022'de kısa bir süre 3 trilyon doların üzerine çıkmış ve Apple "3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket" olmuştu.

Analistler, Apple'ın ikinci çeyrekte beklentilerin üzerindeki iPhone satışlarının ve haziran ayında tanıttığı "Vision Pro" başlığı dahil piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünlerinin şirketin ekonomik belirsizliğin olduğu bir dönemde bile dayanıklılığını gösterdiğini belirtti.

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