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Teknoloji

Apple, Vietnam'da yatırımı artırmak istiyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, "Vietnam gibi başka bir ülke olmadığını" belirterek, ülkeye yatırımları artırmak istediğini söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Apple, Vietnam'da yatırımı artırmak istiyor

Ankara

Apple'dan yapılan açıklamaya ve Vietnam basınındaki haberlere göre Cook, Vietnam'ı ilk ziyaretinde Başbakan Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.

Cook, Başbakan Pham Minh Chinh ile görüşmesinde Vietnam gibi başka bir ülke olmadığını dile getirerek, Apple ürünlerinin üretildiği Vietnam'da yatırımlarını artırmak istediğini dile getirdi.

Yatırım planına ilişkin detaylar açıklanmadı.

Apple'ın ve anlaşmalı üreticilerin, Çin'e ilişkin jeopolitik risk algısının artması ve Kovid-19 salgını döneminde uygulanan karantina tedbirlerinin fabrika üretimini ve tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle son dönemde üretimi Vietnam ve Hindistan gibi çevre ülkelere kaydırmak üzere girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

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