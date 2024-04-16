Dolar
32.48
Euro
34.53
Altın
2,375.11
ETH/USDT
3,084.50
BTC/USDT
63,008.00
BIST 100
9,571.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

NASA, bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin "uzay çöpü" olduğunu açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 Mart'ta Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ait "uzay çöpü" olduğunu açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
NASA, bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin "uzay çöpü" olduğunu açıkladı

Ankara

NASA'dan yapılan açıklamada, geçen ay Florida'da yaşayan Alejandro Otero'nun evinin çatısına 700 gram ağırlığında bir nesnenin düştüğü anımsatılarak, söz konusu nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğu ifade edildi.

ISS'ye ait kargo paletinin atmosfere girerken tamamen yanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu parçanın "uzay çöpü" olarak bir evin çatısına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunduğu aktarıldı.

Olayda evinde bulunmayan Otero, "uzay çöpü" diye nitelenen cismin 2 katlı evin çatısından girerek giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
Osmaniye Eczacı Odası depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı

Benzer haberler

NASA, bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin "uzay çöpü" olduğunu açıkladı

NASA, bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin "uzay çöpü" olduğunu açıkladı

NASA, Mars'tan kaya örneği getirmenin düşük maliyetli yolunu arıyor

Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor

İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet