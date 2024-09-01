Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,450.20
BTC/USDT
57,828.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazanan Para Tekvando Milli Takımı için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenleniyor. Ankara'da sağanak etkili oluyor.
logo
Teknoloji

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Ankara

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA III'ün uçuşuna ilişkin bilgi verildi.

ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam." denildi.

"ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiroğlu, ANKA III'ün bir kilometre taşını daha geride bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Uraloğlu: Tersane İstanbul Projesi ile Hazinemize en az 1 milyar 346 milyon doların üzerinde gelir kazandıracağız
Ankara yağışa teslim oldu
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yayın yasağına uyulması çağrısı
Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı

Benzer haberler

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet