ANKA III'ten Süper Şimşek'le hedefe başarılı atış
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak atış testini başarıyla gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, düşük görünürlük yeteneğine sahip, yüksek faydalı yük kapasitesiyle donatılan ANKA III ile jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'in entegre çalışmasının taarruzi İHA konseptinin geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
Yüksek irtifa ve hızlarda görev icra edebilen bu sistemlerin, Türk savunma sanayisinin insansız sistemlerde ulaştığı mühendislik seviyesini gösterdiğini aktaran Görgün, "Bu başarıda emeği geçen tüm TUSAŞ mühendislerini, başkanlığımız personelini ve alt yüklenicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hedefe kararlılıkla ilerleyen Türkiye'nin mühendislik gücüne güvenimiz tam." ifadesini kullandı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da ANKA III'ün bu önemli başarısının Türk mühendisliğinin vizyonunu ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Süper Şimşek'le birlikte yalnızca hedefi değil, geleceği de tam isabetle vuruyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Çeşitli yerli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan ANKA III, geçen ay ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.