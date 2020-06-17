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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Almanya'da ikinci Kovid-19 aşısı test izni CureVac'a verildi

Almanya'da biyoteknoloji şirketi CureVac, geliştirdiği Kovid-19 aşısını insanlar üzerinde test etmek için onay aldı. Testler, Belçika ve Almanya'da yapılacak.

Bahattin Gönültaş   | 17.06.2020
Almanya'da ikinci Kovid-19 aşısı test izni CureVac'a verildi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da biyoteknoloji şirketi CureVac'ın, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını insanlar üzerinde test etmek için onay aldığı bildirildi.

CureVac'tan yapılan açıklamada, Almanya'da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü ve Belçika İlaç ve Sağlık Ürünleri Federal Ajansı'nın, şirketin geliştirdiği mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının insanlar üzerinde test edilmesine izin verdiği belirtildi.

CureVac, Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'ten sonra geliştirdiği Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilmesine izin verilen ikinci şirket oldu.

Şirket yetkilileri, testlerin Almanya ve Belçika'da yapılacağını belirterek, Kovid-19 aşısının gelecek yılın ortalarında piyasaya sürülebileceğini bildirdi.

Alman hükümeti, 15 Haziran'da, borsada işlem görmeyen CureVac'ın yüzde 23 hissesini 300 milyon avroya satın almak için şirketin en büyük hissedarı SAP kurucu ortağı Dietmar Hopp ile anlaşmıştı.

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