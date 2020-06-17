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Dünya, Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 154 bini aştı

Pakistan'da Kovid-19 yakalananların sayısı son 24 saatte 5 bin 839 kişi artarak 154 bin 760'a ulaştı.

Behlül Çetinkaya   | 17.06.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 154 bini aştı

Ankara

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 5 bin 839 kişi artarak 154 bin 760'a ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 136 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 2 bin 975'e yükseldi.

Son 24 saatte 28 bin 117 testin yapıldığı ülkede 5 bin 839 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 154 bin 760, toplam test sayısı ise 950 bin 782 olarak açıklandı.

Bu sayılarla Pakistan, "Worldometer" sitesinin verilerine göre, "dünyada son 24 saatte en çok vaka görülen ikinci ülke", toplam vaka sayısında ise 15'inci ülke oldu.

En çok vaka 58 bin 239 kişiyle en kalabalık eyalet Pencap'ta tespit edilirken, en az vaka 703 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta saptandığı Pakistan'da virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 58 bin 437'ye yükseldi.

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