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Teknoloji

Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ilaç ile aşı araştırma ve geliştirmesini desteklemek için İngiliz yapay zeka şirketi InstaDeep'i 362 milyon avroya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 10.01.2023
Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor

Berlin

BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli InstaDeep, BioNTech'in şirkette halihazırda sahibi olmadığı geri kalan hisse paylarını satın alma teklifini kabul etti.

362 milyon avroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Satın almayla BioNTech, ilaç ve mRNA teknolojili yeni nesil aşıların araştırılmasını ve geliştirmesini yapay zeka teknolojisini kullanarak desteklemeyi hedefliyor.

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