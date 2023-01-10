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Teknoloji

Baykar, Bayraktar DİHA'nın test görüntülerini paylaştı

Baykar, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) 8 bin feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Abdulkadir Günyol   | 10.01.2023
Baykar, Bayraktar DİHA'nın test görüntülerini paylaştı

İstanbul

Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan görüntüde, "Bayraktar DİHA 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu" ifadesi yer aldı.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak öne çıkıyor. DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.




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