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Alfa Romeo Stelvio'ya Almanya'dan ödül

Fiat Chrysler Automobiles EMEA Tasarım Direktörü Klaus Busse, "Alfa Romeo Stelvio’nun okuyucular tarafından segmentindeki en güzel SUV seçilerek ödüllendirilmesi bizi gururlandırdı." dedi.

Tolga Yanık   | 13.11.2020
Alfa Romeo Stelvio'ya Almanya'dan ödül

İstanbul

Alfa Romeo, Alman otomobil dergisi "Auto motor und sport" okuyucularının katılımıyla düzenlenen "Autonis Ödülleri"nde "Büyük SUV" kategorisinde birincilikle ödüllendirildi.

Tofaş açıklamasına göre, Türkiye'de Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo, Avrupa'nın prestijli ödüllerinden Autonis'de zirvedeki yerini aldı.

Almanya'nın yayınlarından Auto motor und sport'un 16 bini aşkın okuyucusunun katılımıyla belirlenen ödüllerde, oyların yüzde 20'sinden fazlasını alan markanın ilk SUV modeli Stelvio, "Büyük SUV" kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Segmentindeki en sportif modellerden biri olan Stelvio, Alfa Romeo Tasarım Merkezi'nin (Centro Stile Alfa Romeo) başarısını da temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) EMEA Tasarım Direktörü Klaus Busse, "Alfa Romeo Stelvio’nun okuyucular tarafından segmentindeki en güzel SUV seçilerek ödüllendirilmesi bizi gururlandırdı. Geçen senelerde Autonis Ödülleri kapsamında Giulia, MiTo ve Giulietta da kendi segmentlerinde ödüle değer bulundu." ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo, Autonis Ödülleri kapsamında 2016 yılında "Yılın En İyi Tasarım Markası" ödülünün sahibi olmuştu. Aynı yıl Alfa Romeo Giulia ve Alfa Romeo MiTo kendi sınıflarında tüm rakiplerini geride bırakırken, 2010 yılında ise Alfa Romeo Giulietta kompakt sınıfın en güzel aracı seçilmişti.

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