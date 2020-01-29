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Bilim Teknoloji

ABD'ye ait iki eski uydu yörüngede çarpışabilir

Saniyede 14,7 kilometre sabit hızla ters yönlerde hareket eden ABD'ye ait kullanım dışı iki uydunun birbirine 15 ila 30 metre yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Emre Aytekin   | 29.01.2020
ABD'ye ait iki eski uydu yörüngede çarpışabilir

Ankara

Uydu izleme şirketi Leolab, NASA'ya ait Kızılötesi Gök Bilimi Uydusu (IRAS) ile ABD Hava Kuvvetlerine ait Kütle Çekimi İrtifa Dengeleme Deney Uydusu'nun (GGSE-4), ABD'nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde birbirine yakın geçiş yapacağı uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, yörüngede saniyede 14,7 kilometre sabit hızla ters yönlerde hareket eden kullanım dışı iki uydunun, birbirine 15 ila 30 metre yaklaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, geçiş mesafesinin yakınlığının çarpışma tehlikesini gündeme getirdiği kaydedildi.

Her iki uydu da kullanım dışı olduğundan manevraları Dünya'dan kontrol edilemiyor. Çarpışma halinde, büyük miktarda uzay enkazının yörüngeye saçılması ve bunun diğer uydular için tehlike yaratmasından endişe ediliyor.

NASA'nın 1983'te uzaya fırlattığı IRAS uydusu, ilk kızılötesi uzay teleskobuydu. Uydu, bir yıldan az süre işlev görebilmişti.

ABD Hava Kuvvetlerine ait GGSE-4 uydusu ise 1967'de uzay araçlarının tasarımındaki ilkelerinin araştırıldığı çalışma kapsamında deney amacıyla uzaya fırlatılmıştı.

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