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Bilim Teknoloji

Huawei'nin 5G faaliyetlerine İngiltere'den izin çıktı

Huawei Başkan Yardımcısı Zhang, "Huawei'nin İngiltere'de yürüttüğü 5G çalışmalarının geleceği, hükümetin bu alanda çalışmaya devam edebileceğimize dair onayıyla güvence altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Günyol   | 29.01.2020
Huawei'nin 5G faaliyetlerine İngiltere'den izin çıktı

İstanbul

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, İngiliz hükümeti, Başbakan Boris Johnson'ın yönettiği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Huawei'nin İngiltere'de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına izin vereceğini duyurdu. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Başkan Yardımcısı Victor Zhang, "Huawei'nin İngiltere’de yürüttüğü 5G çalışmalarının geleceği, hükümetin bu alanda çalışmaya devam edebileceğimize dair onayıyla güvence altına alınmıştır. Bu karar, İngiltere için daha gelişmiş, daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir telekomünikasyon altyapısının yolunu açmıştır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin bu atılımla daha rekabetçi bir güce de sahip olacağını belirten Zhang, şunları kaydetti:

"Huawei olarak, 15 yıldan uzun bir süredir İngiltere'deki telekomünikasyon operatörlerini en güncel teknolojiyle buluşturduk. Müşterilerimizin 5G ağlarına yönelik teknoloji ve yatırımlarını desteklerken, ekonomik büyümelerine de katkı sağlamayı amaçladık. Gelecekte de müşterilerimizin rekabet gücünü artıracak iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Farklı şirketlerin pazarda yer alması, adil bir rekabet ve daha yenilikçi ağ teknolojileri için gerekli olduğu kadar, tüketicilerin mümkün olan en iyi imkanları kullanabilmeleri açısından da önemlidir."

ABD yönetiminin Huawei'nin İngiltere'de 5G altyapısı kurmaması yönündeki baskıları bu kararla ters teperken, İngiltere Başbakanı Johnson, bu kararın sinyallerini, ocak ayı ortasında yaptığı açıklamada vermişti.

Johnson, BBC'ye verdiği röportajda, "İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde genişbant teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa alternatifi de belirtilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı günlerde İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir. İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının ABD ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Huawei, 2019'un ortasında başlayan ABD yaptırımlarına rağmen geçen yılı yüzde 18'lik bir büyüme ile tamamladı.

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