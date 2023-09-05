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Teknoloji

15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Bursa'da yarın başlayacak.

Saliha Nur Köksal  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor

Bursa

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 6-9 Eylül'de yapılacak yarışmada katılımcılar, "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele edecek.

Yarışmaya bu sene, mesleki eğitimi tanıtma ve mesleki eğitime yönlendirme kapsamında, ortaokul ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler, belirlenen kategorilerde katılabilecek.

Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcı, 4 bin 733 robot ile yer alacak.

İlki 2007 yılında gerçekleştirilen, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimdeki niteliğin artırılması ve toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması hedeflenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda, ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri amaçlanıyor.

Öğrencilerin ürün geliştirebilmeleri, bilimsel düşünebilmeleri, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmeleri, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve bu konudaki deneyimlerinin paylaşılması, kendilerine güven duyabilmeleri, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmeleri de hedefleniyor.

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