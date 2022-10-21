Dolar
18.60
Euro
18.17
Altın
1,620.20
ETH/USDT
1,283.40
BTC/USDT
19,000.00
BIST 100
3,911.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise üçüncü hafta müsabakaları yapılacak.

Emre Doğan   | 21.10.2022
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bige)

18.00 Galatasaray Nef-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

23 Ekim Pazar:

13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Darüşşafaka-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Başakşehir Spor Kompleksi)

13.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kepez Turgut Özal)

14.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Sinan Erdem)

16.00 Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

23 Ekim Pazar:

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Rize Belediyesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Depomaxx Haremspor (Gölbaşı)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kocaeli Atatürk)

15.45 OGM Ormanspor-Antalya Güneşi (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (90. Yıl)

23 Ekim Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Finalspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Sigortam.net (Bodrum)

24 Ekim Pazartesi:

15.00 Akran Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yapan 50 şüpheli yakalandı
TTK, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti
MİT, PKK/KCK'nın sözde suikast birimi komutanını Türkiye'ye getirdi
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun yarınki konuğu Valencia Basket

NBA'de son şampiyon Warriors sezonu galibiyetle açtı

NBA'de son şampiyon Warriors sezonu galibiyetle açtı
Bahçeşehir Koleji deplasmanda Surne Bilbao ekibine yenildi

Bahçeşehir Koleji deplasmanda Surne Bilbao ekibine yenildi
Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'u yendi

Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'u yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet