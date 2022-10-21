Futbol'da haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
21 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)
22 Ekim Cumartesi:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
23 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)
1. Lig
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
23 Ekim Pazar:
14.00 Somaspor-Düzce Cam Düzcespor (Soma Atatürk)
14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Nazilli İlçe)
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Sivas Belediyespor-Esenler Erokspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
19.00 Şanlıurfaspor-Menemen FK (11 Nisan)
19.00 Bursaspor-İnegölspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Hes İlaç Afyonspor-Bayburt Özel İdare (Zafer)
19.00 Batman Petrolspor-Tarsus İdman Yurdu (Batman Yeni Şehir)
19.00 Çorum FK-Ankaraspor (Çorum Şehir)
Kırmızı Grup
23 Ekim Pazar:
14.00 Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Gazi)
14.00 Ankara Demirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Kırşehir FK-1461 Trabzon FK (Kırşehir Ahi)
14.00 Serik Belediyespor-Fethiyespor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Sarıyer-Pazarspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor (Uşak 1 Eylül)
18.00 Kocaelispor-Adıyaman FK (Kocaeli)
19.00 Bucaspor 1928-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Yeni Buca)
19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
TFF 3. Lig
1. Grup
23 Ekim Pazar:
14.00 Çatalcaspor-1922 Konyaspor (Çatalca İzzettin)
14.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)
14.00 Amasyaspor FK-Hacettepe 1945 (12 Haziran)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Eskişehirspor (Kelkit İlçe)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Entegre Solar Elazığspor (Dumlupınar)
14.00 BC Group Ağrı 1970-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Nevşehir Belediyespor (Mersin)
19.00 Karşıyaka-Edirnespor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 52 Orduspor FK-Belediye Derincespor (Yeni Ordu)
2. Grup
23 Ekim Pazar:
14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Vakfıkebir İlçe)
14.00 Ergene Velimeşespor-Karaman FK (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bayrampaşaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Başpınar)
14.00 23 Elazığ FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)
14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Turgutluspor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967 (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Bulvarspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
3. Grup
23 Ekim Pazar:
14.00 Bergama Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bergama 14 Eylül)
14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor (Sapanca Atatürk)
14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Kepez Belediyespor (Osmanlı)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvanspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Osmaniyespor FK-Merkür Holding Erbaaspor (7 Ocak)
14.00 Efeler 09-Muş 1984 Muşspor (Adnan Menderes)
14.00 Fatsa Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Niğde Anadolu FK-Artvin Hopaspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
14.00 Siirt İl Özel İdare-Akhisarspor (Siirt Atatürk-Ev sahibi takım seyircisiz)
Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu
23 Ekim Pazar:
11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Beşiktaş Vodafone-Hakkarigücü (Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü)
14.00 Hatayspor-Altay (Hassa)
B Grubu
22 Ekim Cumartesi:
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)
15.00 Fenerbahçe-Galatasaray Petrol Ofisi (Beylerbeyi 75. Yıl)
23 Ekim Pazar:
11.00 Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
12.00 Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler (Çayırbaşı)
12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.