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Spor, Futbol

Futbol'da haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 11, Spor Toto 1. Lig'e 10, TFF 2. Lig'e 11, TFF 3. Lig'e 8 ve Kadın Futbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Serdal Kalaycı   | 21.10.2022
Futbol'da haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

21 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

1. Lig

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

23 Ekim Pazar:

14.00 Somaspor-Düzce Cam Düzcespor (Soma Atatürk)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Nazilli İlçe)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Sivas Belediyespor-Esenler Erokspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

19.00 Şanlıurfaspor-Menemen FK (11 Nisan)

19.00 Bursaspor-İnegölspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Bayburt Özel İdare (Zafer)

19.00 Batman Petrolspor-Tarsus İdman Yurdu (Batman Yeni Şehir)

19.00 Çorum FK-Ankaraspor (Çorum Şehir)

Kırmızı Grup

23 Ekim Pazar:

14.00 Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Gazi)

14.00 Ankara Demirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Kırşehir FK-1461 Trabzon FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Fethiyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Sarıyer-Pazarspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor (Uşak 1 Eylül)

18.00 Kocaelispor-Adıyaman FK (Kocaeli)

19.00 Bucaspor 1928-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Yeni Buca)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

TFF 3. Lig

1. Grup

23 Ekim Pazar:

14.00 Çatalcaspor-1922 Konyaspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Hacettepe 1945 (12 Haziran)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Eskişehirspor (Kelkit İlçe)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Entegre Solar Elazığspor (Dumlupınar)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Nevşehir Belediyespor (Mersin)

19.00 Karşıyaka-Edirnespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 52 Orduspor FK-Belediye Derincespor (Yeni Ordu)

2. Grup

23 Ekim Pazar:

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Vakfıkebir İlçe)

14.00 Ergene Velimeşespor-Karaman FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bayrampaşaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Başpınar)

14.00 23 Elazığ FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)

14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Turgutluspor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967 (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bulvarspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup

23 Ekim Pazar:

14.00 Bergama Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Kepez Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvanspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Osmaniyespor FK-Merkür Holding Erbaaspor (7 Ocak)

14.00 Efeler 09-Muş 1984 Muşspor (Adnan Menderes)

14.00 Fatsa Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Niğde Anadolu FK-Artvin Hopaspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Siirt İl Özel İdare-Akhisarspor (Siirt Atatürk-Ev sahibi takım seyircisiz)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu

23 Ekim Pazar:

11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Beşiktaş Vodafone-Hakkarigücü (Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü)

14.00 Hatayspor-Altay (Hassa)

B Grubu

22 Ekim Cumartesi:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)

15.00 Fenerbahçe-Galatasaray Petrol Ofisi (Beylerbeyi 75. Yıl)

23 Ekim Pazar:

11.00 Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler (Çayırbaşı)

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)

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