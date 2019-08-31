Türkiye potada 989. maçına çıkıyor

Istanbul
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak.
Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.
Dünya Kupası'nda 33 maç
Türkiye, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda toplam 33 maç yaptı.
A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.
ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.
İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda
A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.
Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.
Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda
Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.
En farklı skorlar
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.
Beraberlik
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
Türkiye, yarınki rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.