THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında iki maç, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İstanbul
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit ve UNICS Kazan kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.
Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan karşılaşmalarının oynanacağı tarihlerin, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Ligde 19. hafta müsabakaları da takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.