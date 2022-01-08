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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında iki maç, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 08.01.2022
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında iki maç, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit ve UNICS Kazan kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan karşılaşmalarının oynanacağı tarihlerin, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Ligde 19. hafta müsabakaları da takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.

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