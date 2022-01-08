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Spor, Futbol

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Süha Gür   | 08.01.2022
Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti. Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti: 1-0.

6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.

19. dakikada penaltı noktasının sağında Diouf'un indirdiği topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.

67. dakikada altı pasın sağında topla buluşan Kamara'nın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Muhammed Mert'in kafa vuruşunda, Hadergjonaj meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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