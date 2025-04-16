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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu Nick Weiler-Babb oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih forması giyen Nick Weiler-Babb, 2024-2025 sezonunun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Emre Aşıkçı  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu Nick Weiler-Babb oldu

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncu, turnuvada yer alan takımların başantrenörlerin katıldığı oylamada; Walter Tavares (Real Madrid), Alpha Diallo (AS Monaco), Jerian Grant (Panathinaikos AKTOR) ve Thomas Walkup'u (Olympiakos) geride bıraktı.

Kariyerinde ilk kez, sezonun en iyi savunmacısı seçilen Weiler-Babb, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 33 maçta; 8,4 sayı, 4,2 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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THY Avrupa Lig'de normal sezonun sonunda en iyi performans sergileyen oyuncuları onurlandıran çeşitli ödüllerden biri olan En İyi Defans Ödülü'nü en çok Panathinaikos'lu oyuncu Dimitris Diamantidis 6 kez müzesine götürdü.

Bu sezonun ilk ödülü olan Alphonso Ford "En Skorer Oyuncu" ödülü, Panathinaikos AKTOR'dan Kendrick Nunn'a verilirken Paris Basketbol oyuncusu Nadir Hifi başantrenörlerin oylarıyla turnuvanın "Yükselen Yıldızı" seçildi.

Alexander Gomelskiy Yılın Antrenörü Ödülü, sezonun en iyi beşi ve MVP'si ise gelecek günlerde açıklanacak.

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