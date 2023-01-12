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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares

İspanya temsilcisi Real Madrid'in pivotu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.01.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Tavares, kariyerinde dördüncü kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Yeşil Burun Adaları vatandaşı basketbolcu, takımının Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı deplasmanda 79-59 mağlup ettiği maçta 17 sayı, 7'si hücum olmak üzere 12 ribaunt, 4 blok ve 3 asistlik performans sergiledi.


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