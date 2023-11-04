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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia

İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fatih Erel  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Gürcü basketbolcu haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Shengelia, takımının Anadolu Efes'i 93-81 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.​​​​​​​

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