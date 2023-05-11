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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

Yunanistan ekibi Olympiakos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 5. karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Yunan basketbolcu, takımının 84-72 galip geldiği ve seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldiği Fenerbahçe Beko maçında 22 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.

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