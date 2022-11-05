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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dzanan Musa

Real Madrid'in Bosna Hersekli basketbolcusu Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.11.2022
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dzanan Musa

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Musa, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

23 yaşındaki oyuncu, takımının 83-77 galip ayrıldığı EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

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