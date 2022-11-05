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Spor, Futbol

Bitexen Giresunspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Atakan Çıtlak   | 05.11.2022
Bitexen Giresunspor sahasında kazandı Fotoğraf: Gültekin Yetgin / AA

Giresun

17. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın kendi yarı sahasından defansın arkasına attığı uzun topta Ethemi, ceza sahasında Giresunspor kalecisi Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Giresunspor'un beraberlik golü geldi. Bajic, sol çaprazda Alper Uludağ'a topu aktardı. Alper Uludağ'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de protokol tribününde takip etti.

İkinci yarı

Bitexen Giresunspor, bu galibiyet ile 9 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

48. dakikada Borja Sainz, İstanbulspor ceza sahasına girmeden yerden topu arkadaşı Campuzano'ya aktardı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşunda top, kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti. 2-1

56. dakikada Kuwas, İstanbulspor ceza sahası ön çizgisi üzerinde Mejia'ya yerden pasını aktardı. Mejia, kontrol ederek düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

87. dakikada Ethemi'nin sol kanattan yaptığı ortada Onurcan Piri'nin elinden kaçırdığı top Topalli'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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