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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Daniel Hackett

Virtus Segafredo Bologna'nın ABD asıllı İtalyan vatandaşı basketbolcusu Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Daniel Hackett

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Hackett, bu sezon ilk, kariyerinde 3. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

35 yaşındaki oyuncu, takımının sahasında 89-84 yendiği EA7 Emporio Armani Milan'a karşı 25 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı.


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