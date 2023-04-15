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Spor

Avrupa Halter Şampiyonası'na madalyalı başlangıç

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden elde etti.

Murat Kaya  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Avrupa Halter Şampiyonası'na madalyalı başlangıç

İstanbul

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı. 40 ülkeden 172'si kadın toplam 318 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türk Milli Takımı sporcuları 4 madalya kazandı.

Kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Aynı sıklette podyuma çıkan Gamze Altun ise silkmede 89 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Koparmada 63 kiloluk kaldırışıyla 5. sırayı alan milli sporcu, toplamda ise 152 kilo ile Avrupa Şampiyonası'nı 4. tamamladı.

Müsabaka sonrasında sporculara madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti.

Bakan Kasapoğlu, Cansu Bektaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, Avrupa gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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