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THY Avrupa Liginde Dörtlü Final takımları belli oldu

THY Avrupa Liginde play-off maçlarının tamamlanmasıyla ligde 2018-2019 sezonu Dörtlü Final'in takımları belli oldu.

Erkan Tiryaki   | 01.05.2019
THY Avrupa Liginde Dörtlü Final takımları belli oldu AA/Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından play-off maçları da tamamlandı ve Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

  • Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Anadolu Efes ile İspanya temsilcisi Barcelona Lassa arasında oynana maçla play-off çeyrek final serileri tamamlandı. Rakiplerini eleyen Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, Dörtlü Final'e kaldılar.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk gününde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'le de Rus temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar 19 Mayıs Pazar günü finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek.

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