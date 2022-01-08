Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,007.80
BTC/USDT
40,623.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya’da “AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes ve Kızılyıldız-Real Madrid maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.01.2022
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

Ankara

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Bitci Baskonia ile Kızılyıldız kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Bu kararların ardından, ligin 20. haftasında ertelenen maçı sayısı, dörde çıktı. 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes, Kızılyıldız-Real Madrid, Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçları, takvimin uygun olması halinde ileri bir tarihte oynanacak.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyon 500 bini aştı
Türkiye'de 66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 836 bin 603'e çıktı
Tokyo'da Kovid-19 günlük vakaları bir haftada 15 kat arttı
Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

Aşılamada 'mavi' kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip uyarısı

THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası