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THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta heyecanı, yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Emre Doğan  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta heyecanı, yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 10 Ocak'ta sahneye çıkacak.

Fenerbahçe, ALBA Berlin'i konuk edecek

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 18. ve son basamakta yer alan Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, haftaya 11 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 5. sırada girdi.

Anadolu Efes, LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Lacivert-beyazlı takım, 15. basamakta bulunan Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, 10 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, 9. sırada yer aldı.

Ergin Ataman ile Obradovic'in 24. randevusu

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan), yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

OAKA'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.15'te başlayacak.

Karşılaşma, Ergin Ataman ile Partizan'ın başantrenörlüğünü üstlenen Zeljko Obradovic'in rekabetine de sahne olacak.

Ataman ile Obradovic'in çalıştırdığı takımlar, Avrupa'da 24. kez karşı karşıya gelecek. 1997'den bu yana oynanan söz konusu 23 maçın 16'sını Zeljko Obradovic yönetimindeki ekipler, 7'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı takımlar kazandı.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya)

21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya)

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