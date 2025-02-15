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THY Avrupa Ligi CEO’su, NBA'in Avrupa'da lig kurma planına karşı

THY Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin, Avrupa'da lig kurma planını "mantıklı" bulmadığını ifade etti.

Fatih Erel  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
THY Avrupa Ligi CEO’su, NBA'in Avrupa'da lig kurma planına karşı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli spor sitesi SportsPro'ya açıklamasında Motiejunas, "NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa basketbolunun THY Avrupa Ligi sayesinde "mümkün olan en iyi organizasyona" sahip olduğunu belirten Motiejunas, "NBA liderliğindeki yeni bir kulüp organizasyonunun Avrupa basketboluna zarar vereceği" belirtti.

Motiejunas, "Benim için Avrupa'daki başka bir lig hakkında yorumlar okumak kişisel olarak hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

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