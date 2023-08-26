TBF'den Larkin ve Wilbekin'e 5'er maç ceza
TBF Disiplin Kurulu, Larkin ve Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Larkin ve Wilbekin'e Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince 5'er maçın yanı sıra 90'ar bin lira para cezası verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.