Shane Larkin'in dönüşü kazanmaya yetmedi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Bayern Münih'e 74-71 yenildi.
İstanbul
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 74-71 yenildi.
Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 5. dakikaya girilirken 12-6 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Baldwin ve Dedovic ile karşılık veren Bayern Münih karşısında ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 15. dakikada skoru 23-32 yaptı. Lacivert-beyazlılar Pleiss ve Simon ile farkı kapatmaya çalışırken, Alman ekibi soyunma odasına 42-37 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Micic, Anderson ve Pleiss'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 45-44 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, organize hücumlarla skor bulmaya devam ederek, son periyoda 57-50 galip durumda girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı. Baldwin'in etkili perfromansıyla farkı eriten Almanya temsilcisi, Raynolds'un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Anadolu Efes'te Larkin bitime 17 saniye kala kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirerek skoru 71-72 yaptı. Konuk takımın hücumunda ise Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Anadolu Efes'in son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Son 4-5 dakika kötü oynadık. Utanç verici top kayıpları yaptık
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibine 74-71 yenildikleri maçın son bölümünü istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçta genel olarak iyi bir mücadele ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Sadece üçüncü periyot ve dördüncü periyodun ilk bölümünde kazanma fırsatı bulduk. Ancak son 4-5 dakikada kötü oynadık. Utanç verici top kayıpları yaptık. Son dakikalara önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız, bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Avrupa Ligi devam ediyor. Deplasmandaki CSKA Moskova maçına kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.
Bayern Münih Başantrenörü Trinchieri: Son çeyrekte çok iyi mücadele ederek üstün gelmeyi başardık
Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri ise maçın ilk yarısını iyi oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyunu kontrol ettik. İkinci yarının ilk bölümünde bazı büyük hatalar yaptık ve kontrolü Anadolu Efes bizden aldı. Son çeyrekte çok iyi mücadele ederek üstün gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.