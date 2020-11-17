2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şubat 2021'de düzenlenecek
FIFA, 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.
İstanbul
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.