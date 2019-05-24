Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.09
BIST 100
85,365.78
Altın
1,283.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Raptors seride öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 105-99 mağlup eden Toronto Raptors, seride 3-2 öne geçerek tur için avantaj yakaladı.

Doga Kirmizioglu   | 24.05.2019
Raptors seride öne geçti

Ankara

Normal sezonun ikinci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisi 5. maçında, ligi lider tamamlayan Milwaukee Bucks'a konuk oldu.

Özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Raptors, karşılaşmayı 105-99 kazanarak 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 35 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Fred VanVleet 21 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Pascal Siakam 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Eric Bledsoe 20 sayı, Malcolm Brogdon 18 sayı ve 11 ribaunt, Brook Lopez ise 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asist üretti.

Raptors, evinde oynayacağı serinin 6. karşılaşmasını kazanması halinde finalde Golden State Warriors'ın rakibi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Raptors seriyi eşitledi

Raptors seriyi eşitledi

Warriors NBA finalinde

Raptors Doğu finalindeki ilk galibiyetini aldı

Warriors finalden bir galibiyet uzakta

Warriors finalden bir galibiyet uzakta
Bucks Doğu finalinde 2-0 öne geçti

Bucks Doğu finalinde 2-0 öne geçti
Warriors seride 2-0 öne geçti

Warriors seride 2-0 öne geçti