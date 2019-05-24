Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
85,387.04
Altın
1,282.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes Banvit deplasmanında

Lacivert-beyazlılar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Banvit ile karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 24.05.2019
Anadolu Efes Banvit deplasmanında

İstanbul

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Banvit ile karşı karşıya gelecek.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseldiği eşleşmedeki ilk maçı evinde 81-72'lik skorla kazanmıştı.

Lacivert-beyazlı takım, yarınki maçı kazanması halinde yarı finale çıkacak. Banvit'in galibiyeti durumunda ise yarı finale çıkacak takım, 28 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak üçüncü müsabaka sonucunda belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te

Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te

Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Fenerbahçe Beko lige dönüyor

Galatasaray çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

Galatasaray çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

'Artık hedefimiz lig şampiyonluğu'

'Artık hedefimiz lig şampiyonluğu'
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor