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NBA'in efsane oyuncularından Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin efsane oyuncularından Dikembe Mutombo, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
NBA'in efsane oyuncularından Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

Istanbul

NBA'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki yıldır beyin tümörü tedavisi gören Mutombo'nun hayata veda ettiği duyuruldu.

Kariyeri boyunca NBA'de Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formaları giyen Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcu Mutombo, pota altındaki etkili blok ve savunma performansıyla akıllarda yer etti.

Ligde geçirdiği 18 sezonda 8 kez all-star ve 4 defa yılın savunma oyuncusu seçilen Mutombo; 3 kez blok, 2 defa da ribaunt kralı oldu. Mutombo, 3 bin 289 blokla Hakeem Olajuwon'un (3 bin 830) ardından NBA'de normal sezonların en fazla blok yapan ikinci oyuncusu olmayı da başardı.

Hawks ve Nuggets tarafından 55 numaralı forması emekliye ayrılan Mutombo, 2015'te ise Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

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