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NBA'de Trail Blazers 4. maçından da galip ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 135-110 yenen Portland Trail Blazers 4'te 4 yaptı.

Hüseyin Burak Demirer   | 25.10.2022
NBA'de Trail Blazers 4. maçından da galip ayrıldı

Ankara

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 31 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performansıyla öne çıktığı Nuggets mücadelesini kazandı.

Ev sahibi Trail Blazers'ta Anfernee Simons 29 sayı, 5 asist, Jerami Grant de 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Aaron Gordon 26 sayı, 6 ribaunt ve Michael Porter 18 sayıyla mücadele etti. Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic ise faul sayısının erken artması nedeniyle maçı 9 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle tamamladı.

Bulls, Celtics'e ilk yenilgisini tattırdı

Chicago Bulls, geçen yılın finalisti Boston Celtics'i 120-102 yenerek rakibine 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşattı.

Bulls'ta DeMar DeRozan 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Nikola Vucevic 18 sayı, 23 ribaunt, 5 asist, Ayo Dosunmu 22 sayı, 6 ribaunt ve Zach LaVine 19 sayı üretti.

Celtics cephesinde Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ise 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Grizzlies, Nets'i mağlup etti

Memphis Grizzlies, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasından 134-124 galip ayrıldı.

Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Ja Morant ve 38 sayı, 7 asistle oynayan Desmond Bane taşıdı.

Nets'te Kyrie Irving'in 37 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kevin Durant'in 37 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 120-106

Miami Heat-Toronto Raptors: 90-98

New York Knicks-Orlando Magic: 115-102

Chicago Bulls-Boston Celtics: 120-102

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 114-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 106-115

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 135-110

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