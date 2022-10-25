Getafe, deplasmanda 1 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.
Madrid
Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı.
Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.