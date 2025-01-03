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NBA'de Oklahoma City Thunder, üst üste 13. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 116-98 yenerek art arda 13. galibiyetine ulaştı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
NBA'de Oklahoma City Thunder, üst üste 13. galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'de 6 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda 28 galibiyetle zirvede bulunan Thunder, Clippers'ı ağırladığı mücadelede Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 8 asist ve Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 asistlik performanslarıyla galip geldi.

Üst üste kazanılan 13 maç, Oklahoma City Thunder'ın en uzun galibiyet serisi olarak kayıtlara geçti.

Clippers'ta ise Amir Coffey'nin 26 ve Mo Bamba'nın 12 sayısı, sezonun 15. yenilgisini önleyemedi.

LeBron James'ten 38 sayı

Los Angeles Lakers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 114-106 mağlup etti.

Sezonun 19. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 asist, Max Christie 28 sayı, 3 ribaunt ve Austin Reaves 15 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadı.

Trail Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 23, Deni Avdija ve Shaedon Sharpe'ın 19'ar sayısı, sezonun 22. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 115-118

Miami Heat-Indiana Pacers: 115-128

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 116-98

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-113

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 139-105

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 114-106

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